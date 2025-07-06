РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який залп ракет

Так, станом на 6 ранку в Чорному морі зафіксовано 2 ворожі кораблі, і кожне з цих суден є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 2 кораблі РФ фіксуються в Середземному морі, одне з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 4 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.