РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який залп ракет

У неділю, 6 липня, Російська Федерація вивела у Чорне море носії крилатих ракети типу "Калібр". У зв'язку з цим для України є загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 6 ранку в Чорному морі зафіксовано 2 ворожі кораблі, і кожне з цих суден є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 2 кораблі РФ фіксуються в Середземному морі, одне з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 4 "Калібрів".
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
Нагадаємо, у травні спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування "Калібрів" - це стеження за ситуацією в повітрі.
Він пояснив, що ворог часто використовує ці ракети в рамках комбінованих атак по Україні, застосовуючи, зокрема, авіацію. Таким чином, якщо є інформація про підготовку літаків, значить, варто очікувати і запуск ракет з Чорного моря.
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