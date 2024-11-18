РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий ракетний залп
В Чорному морі сьогодні вранці, 18 листопада, були помічені російські кораблі, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що дане корабельне угруповання противника в акваторії Чорного моря здатне під час ракетного удару запустити загальним залпом до 8 "Калібрів".
Разом з тим в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються.
У ВМС ЗСУ також поінформували, що в Середземному морі присутні 3 кораблі РФ - носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, в повідомленні військових вказується, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
- до Азовського моря - 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, вчора вранці, 17 листопада, російські окупанти під час масованого комбінованого удару по Україні запустили 90 дронів та 120 ракет, серед яких також були й "Калібри" - ворог бив ними з акваторії Чорного моря.
Додамо, тоді у ВМС ЗСУ інформували, що в неділю вранці в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр".
Як розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ, при відбитті атаки завдяки роботі ППО загалом було збито 144 ворожих цілей, зокрема й "Калібри".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.