РФ вивела в Чорне море носій "Калібрів": який загальний залп

Зокрема, станом на 06:00, у Чорному морі зафіксовано один носій "Калібрів" із загальним залпом до двох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному на бойовому чергуванні Росії перебуває два ворожі кораблі. Жодне з цих суден не є носієм "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, із них 4 рухалося з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться в повідомленні.