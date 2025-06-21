РФ вивела в Чорне море носій "Калібрів": який загальний залп

Станом на ранок, 21 червня, Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Зокрема, станом на 06:00, у Чорному морі зафіксовано один носій "Калібрів" із загальним залпом до двох ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному на бойовому чергуванні Росії перебуває два ворожі кораблі. Жодне з цих суден не є носієм "Калібрів".
Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Росія боїться за свій флот і не вважає безпечною навіть військову гавань у Новоросійську.
За його словами, росіяни побоюються особливо після того, як були змушені покинути основну базу в Севастополі.
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