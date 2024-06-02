ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вивела у Чорне море кілька кораблів: чи є загроза ударів "Калібрами"

Неділя 02 червня 2024 07:22
UA EN RU
РФ вивела у Чорне море кілька кораблів: чи є загроза ударів "Калібрами" Фото: у Чорному морі помічені кілька російських кораблів (mill.ru)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники сьогодні вранці тримають у Чорному морі кілька кораблів на бойовому чергуванні. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У зведенні військового відомства вказується, що станом на 06:30 неділі, 2 червня, кількість виведених у Чорне море ворожих кораблів складає три одиниці.

Попри те, що в акваторії фіксується ракетоносій, даних щодо наявності "Калібрів" на борту - немає.

Крім того, розповіли у ВМС, в Азовському морі відсутні російські кораблі.

А от в Середземному морі є один ворожий корабель - це носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

РФ вивела у Чорне море кілька кораблів: чи є загроза ударів &quot;Калібрами&quot;

Також у ВМС поінформували, що за добу прохід Керченською протокою в інтересах РФ здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Удари ЧФ РФ "Калібрами" по Україні

Нагадаємо, вчора вранці у Чорному морі фіксувалося знаходження 4 ворожих кораблів, з яких два були носіями "Калібрів", із загальним залпом у 8 ракет.

Варто додати, що у ніч проти 1 червня в ході комбінованої атаки з Чорного моря окупанти здійснили пуски крилатих ракет "Калібр" у бік південних регіонів України.

Під час вчорашньої масованої повітряної атаки російські загарбники загалом використали 100 ракет та дронів для ударів по Україні. Силами та засобами ППО ЗСУ понад 80 ворожих цілей вдалось збити. А саме:

  • 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 46 ударних "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Чорноморський флот Війна в Україні Ракети
NEWS
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде