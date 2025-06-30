У РФ не вистачає сил для створення "буферної зони" на кордоні: ДПСУ про ситуацію на фронті

Російські окупанти не володіють силами, достатніми для створення буферної зони вздовж всього українсько-російського кордону.

Йдеться зокрема про напрямки в межах Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

За його словами, попри заяви Москви, метою РФ залишається не оборонна тактика, а повне захоплення українських територій.

"Він точно не несе перед собою задачу щодо створення цієї буферної зони. Задача росії - це виключно захоплення всіх територій України", - зазначив Демченко.

Він уточнив, що тільки протяжність кордону в межах Сумщини сягає близько 550 км. Лише на окремих ділянках окупанти здійснюють спроби проривів силами невеликих піхотних груп, однак не досягають успіху.

На напрямках у межах Хотінської та Юнаківської громад ворог несе значні втрати, діючи без бронетехніки.

Тільки в смугах оборони прикордонників, що діють разом із ЗСУ, ліквідовано десятки окупантів, ще стільки ж поранено.

"Завдяки стійкості й героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися", - додав Демченко.