У РФ не вистачає сил для створення "буферної зони" на кордоні: ДПСУ про ситуацію на фронті
Російська армія не має достатніх ресурсів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною. Її справжня мета - повна окупація українських територій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.
Російські окупанти не володіють силами, достатніми для створення буферної зони вздовж всього українсько-російського кордону.
Йдеться зокрема про напрямки в межах Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
За його словами, попри заяви Москви, метою РФ залишається не оборонна тактика, а повне захоплення українських територій.
"Він точно не несе перед собою задачу щодо створення цієї буферної зони. Задача росії - це виключно захоплення всіх територій України", - зазначив Демченко.
Він уточнив, що тільки протяжність кордону в межах Сумщини сягає близько 550 км. Лише на окремих ділянках окупанти здійснюють спроби проривів силами невеликих піхотних груп, однак не досягають успіху.
На напрямках у межах Хотінської та Юнаківської громад ворог несе значні втрати, діючи без бронетехніки.
Тільки в смугах оборони прикордонників, що діють разом із ЗСУ, ліквідовано десятки окупантів, ще стільки ж поранено.
"Завдяки стійкості й героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися", - додав Демченко.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби, 29 червня, на фронті відбулось 137 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.
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