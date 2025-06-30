У РФ не хватает сил для создания "буферной зоны" на границе: ГПСУ о ситуации на фронте

Российская армия не имеет достаточных ресурсов для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной. Ее настоящая цель - полная оккупация украинских территорий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.

Российские оккупанты не обладают силами, достаточными для создания буферной зоны вдоль всей украинско-российской границы.

Речь идет в частности о направлениях в пределах Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

По его словам, несмотря на заявления Москвы, целью РФ остается не оборонительная тактика, а полный захват украинских территорий.

"Он точно не несет перед собой задачу по созданию этой буферной зоны. Задача россии - это исключительно захват всех территорий Украины", - отметил Демченко.

Он уточнил, что только протяженность границы в пределах Сумщины достигает около 550 км. Лишь на отдельных участках оккупанты осуществляют попытки прорывов силами небольших пехотных групп, однако не достигают успеха.

На направлениях в пределах Хотинской и Юнаковской громад враг несет значительные потери, действуя без бронетехники.

Только в полосах обороны пограничников, действующих вместе с ВСУ, ликвидированы десятки оккупантов, еще столько же ранены.

"Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились", - добавил Демченко.