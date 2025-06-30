У РФ не хватает сил для создания "буферной зоны" на границе: ГПСУ о ситуации на фронте
Российская армия не имеет достаточных ресурсов для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной. Ее настоящая цель - полная оккупация украинских территорий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.
Российские оккупанты не обладают силами, достаточными для создания буферной зоны вдоль всей украинско-российской границы.
Речь идет в частности о направлениях в пределах Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
По его словам, несмотря на заявления Москвы, целью РФ остается не оборонительная тактика, а полный захват украинских территорий.
"Он точно не несет перед собой задачу по созданию этой буферной зоны. Задача россии - это исключительно захват всех территорий Украины", - отметил Демченко.
Он уточнил, что только протяженность границы в пределах Сумщины достигает около 550 км. Лишь на отдельных участках оккупанты осуществляют попытки прорывов силами небольших пехотных групп, однако не достигают успеха.
На направлениях в пределах Хотинской и Юнаковской громад враг несет значительные потери, действуя без бронетехники.
Только в полосах обороны пограничников, действующих вместе с ВСУ, ликвидированы десятки оккупантов, еще столько же ранены.
"Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились", - добавил Демченко.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 29 июня, на фронте состоялось 137 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два других важных объекта противника
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.