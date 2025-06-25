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В РФ вирують масштабні лісові пожежі, але ресурси йдуть на війну проти України, - ЦПД

Середа 25 червня 2025 09:37
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В РФ вирують масштабні лісові пожежі, але ресурси йдуть на війну проти України, - ЦПД Ілюстративне фото: в РФ вирують масштабні лісові пожежі, але ресурси йдуть на війну проти України (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

У Російській Федерації (РФ) вирують масштабні лісові пожежі. Найбільше від них потерпає Забайкалля - вогонь підійшов майже впритул до столиці регіону міста Чита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Згідно з даними ЦПД, до спроби зупинити полум'я залучаються державні службовці та бюджетники, які не мають ані навичок, ані належних засобів захисту. Зокрема перших змушують брати відпустки за власний рахунок для боротьби з пожежами.

Загалом від початку повномасштабної війни в Росії погіршилась ситуація з лісовими пожежами. Лише у травні поточного року в Забайкаллі вигоріли більше 4,3 млн га лісів, а російські ЗМІ тим часом намагаються замовчувати проблему.

"Російські чиновники явно не мають мотивації боротися з пожежами, адже головне, чого від них вимагає кремль - витрачати більшість фінансових та організаційних ресурсів на війну проти України", - додає ЦПД.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у березні поточного року у Південній Кореї було оголошено режим надзвичайного стану після того, як на півдні країни спалахнули численні пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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