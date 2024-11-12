РФ використовує захоплення Вугледара для подальшого наступу в Донецькій області, - ISW

Аналітики зазначили, що на початку вересня росіяни активізували наступальні операції на заході Донецької області і наразі намагаються охопити Курахове з півночі та півдня, а також вирівняти лінію фронту між Сонцовкою (на північний захід від Курахового) та Шахтарським (на північний захід від Вугледара).

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар і просунулися на північ і північний захід від цього населеного пункту в серії успішних механізованих та піхотних атак за останній місяць. Також ворог трохи просунувся на північний схід від Вугледару в районі Антонівки та Катеринівки, але ISW поки не отримав підтвердження російських наступів на Єлизаветівку і далі на захід уздовж шосе С051104.

На даний час російські війська знаходяться за кілька кілометрів на південь від лінії Романівка-Успенівка-Сухий Яр. Це лінія до поселень на північ від Вугледару, яка може бути істотною проблемою для військ РФ, якщо ЗСУ зможуть встановити оборону в цих поселеннях.

Однак, російські війська, судячи з усього, намагаються обійти цю лінію, про що говорять геолокаційні кадри від 10 листопада. Вони вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північний схід від Далекого (на південь від Курахового і на північний захід від Єлизаветівки) і, ймовірно, займають позиції в полях на схід і південний схід від Далекого.

Російські воєнкори стверджують, що війська РФ просунулися безпосередньо в населений пункт Дальне, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Аналітики пишуть, що подальше просування російських військ у Дальному та на захід від Дального може змусити ЗСУ відступити з позицій у кишені на північ і північний схід від Вугледару, таким чином дозволивши росіянам просуватися вздовж шосе С051104 відносно безперешкодно. Такі прсоування дозволять військам РФ чинити подальший тиск на українські позиції в Кураховому з півдня.

ISW, у свою чергу, переглядає свою попередню оцінку, згідно з якою російські війська навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Аналітики пишуть, що ця оцінка була неправильною.

Також вони додали, що всі вищевказані дії РФ є підтримкою російських наступальних операцій, які продовджуються і спрямовані на вирівнювання лінії фронту та ліквідацію українського виступу знову ж таки, на заході Донецької області.