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РФ відкриває фейкові кримінальні справи проти полонених цивільних українців, - Усов

Архівне фото: РФ відкриває фейкові кримінальні справи проти полонених цивільних українців(УНІАН)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує дискредитувати українців, яких незаконно утримує у полоні. РФ порушує проти них фейкові кримінальні справи.

Про це заявив секретар координаційного штабу Дмитро Усов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Він зауважив, що Росія традиційно діє всупереч Міжнародному гуманітарному праву та продовжує незаконно утримувати цивільних заручники. Окрім цього РФ порушує фейкові кримінальні справи з подальшим винесенням вироку суду.

"Пошук і повернення цивільних осіб ускладнюється тим, що РФ офіційно не підтверджує утримання на своїй або тимчасово окупованій території наших громадян", - сказано в повідомленні.

Усов зауважив, що Україна намагається використати всі можливі механізми для отримання інформації про місця перебування заручників та їх повернення з ворожої неволі.

Обмін полоненими

31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців. Зокрема, додому повернулися:

  • 95 воїнів ЗСУ;
  • 56 нацгвардійців;
  • 26 прикордонників;
  • 29 воїнів Територіальної оборони;
  • 1 представник Національної поліції.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

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Війна Росії проти України