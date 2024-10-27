РФ везе війська КНДР на фронт на вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР

Нещодавно стало відомо, що війська КНДР будуть задіяні у війні проти України. Зокрема, росіяни везуть найманців Північної Кореї на фронт на цивільних вантажівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, 27 жовтня 2024 року, російські поліцейські затримали на трасі "Курськ-Воронєж" КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими. Згідно з перехопленої розмови, у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

Тому у здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні, штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з'ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому у водія немає належних документів.