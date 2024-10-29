РФ вербує підлітків для диверсій: у поліції дали поради батькам, як захистити дітей

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Чим небезпечна пропаганда

Як розповіли у поліції, російські спецслужби почали активно залучати підлітків для здійснення протиправних дій в Україні. Це відбувається через маніпуляції, психологічний тиск або грошову винагороду.

Неповнолітні отримують пропозиції долучаючись до Telegram-каналів або чатів для "легкого заробітку". Їм пропонують виконати певні, на перший погляд, прості завдання - намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного характеру або з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці.

Бувають й складніші - спалити трансформаторне обладнання чи автомобіль військового. Усі ці завдання незаконні, і за це доведеться нести суворе покарання.

Нагадуємо батькам:

інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів своїх дітей;

слідкуйте за онлайн-активністю дитини у мережі та колом інтернет-знайомств;

при отриманні інформації про вербування - негайно повідомте поліцію за номером 102.

Що загрожує дітям та батькам

У поліції нагадали, що вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання - до довічного позбавлення волі.

Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.