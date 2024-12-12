РФ вдень запустила "Шахеди" по Україні: де оголошено тривогу

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України вдень четверга, 12 грудня. У низці областей оголошено повітряну тривогу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними повітряних сил, група ворожих ударних дронів спостерігається на півночі та сході Чернігівської області. А також на межі Кіровоградської та Дніпропетровської.
Окрім того, попереджалось про загрозу ударів тактичною авіацією по прикордонню Сумської області.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Варто зауважити, що до цього Росія з 10 грудня не застосовувала ударні дрони для своїх атак. Це стало невеликою паузою серед російських атак з початку осені.
Детально про те, чому Росія могла не запускати ці дні "Шахеди", читайте у матеріалі РБК-Україна - "Ніч без "Шахедів". Чому РФ зробила паузу в атаках та до чого тут погода".
Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.
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