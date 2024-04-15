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РФ вдень вдарила балістикою по Кіровоградській області: що відомо про наслідки

Понеділок 15 квітня 2024 20:09
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РФ вдень вдарила балістикою по Кіровоградській області: що відомо про наслідки Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень понеділка, 15 квітня, завдала балістичного удару по Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари по Україні, в тому числі із застосуванням балістики. Підступно вдарив по Кіровоградщині", - сказано у повідомленні.

За даними військових, в результаті удару РФ місцеве населення не постраждало. Однак є влучання, на місці працюють відповідні екстрені служби, експерти. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вдень у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги під час якого повідомлялось про вибухи у Кіровоградській області.

Обстріли по території України

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де було сильно пошкоджено Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5.Також ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у Київській області.

Наразі, згідно з даними "Укренерго", найважча ситуація зі світлом спостерігається у Харківській області. Там щодня запроваджують аварійні відключення, або ж графіки.

Водночас "Укренерго" закликає українців обмежити користування потужними енергоємними приладами в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00.

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