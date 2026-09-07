РФ вдарила по тютюновій фабриці в Прилуках, там випускають Kent і Rothmans

Видання цитує працівників підприємства, які повідомили, що загорівся дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання.

За словами очевидців, усі працівники були на той момент в укритті, ніхто не постраждав. В однієї жінки була гостра реакція на стрес. Їй надали допомогу.

Повітряну тривогу в Прилуках оголосили об 11:35. Згодом в місті пролунали два гучних вибухи, та третій слабший, здійнявся чорний густий клуб диму. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників на місто.

Оновлено 14:25. Поліція показала кадри з місця удару по тютюновій фабриці в Прилуках на Чернігівщині

Попередньо, відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби.

Довідково. Прилуцька тютюнова фабрика (British American Tobacco Ukraine) - це підприємство тютюнової промисловості у місті Прилуки, яке займається виробництвом цигарок.

Фото: Прилуцька тютюнова фабрика входить до числа найбільших платників податків як у тютюновій галузі України, так і загальнодержавних рейтингів (BAT.UA)

На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляють такі сигарети як Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки" та стіки для систем glo.