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РФ вдарила трьома "Іскандерами" по Миколаївській області. Кім розповів про наслідки

Фото: РФ вдарила трьома "Іскандерами" Миколаївської області 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська трьома "Іскандерами" вдарили по Баштанському району Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, його коментар в ефірі телемарафону.

Так, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території Баштанського району Миколаївської області.

"Внаслідок чого виникло декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає", - розповів голова ОВА в Telegram.

Пізніше Кім розповів, що був обстріл трьома ракетами, попередньо, "Іскандер".

"І не було пошкоджень, жертв в нас теж нема. На зараз ми пожежі всі загасили, бо горіли чагарники та трава", - сказав Кім в ефірі телемарафону.

 

Атака РФ по Україні

Російські війська обстріляли Україну "Іскандерами" та дронами в ніч проти 1 серпня. На Київщині працювала ППО.

Вже вранці стало відомо, що на Київщині двоє людей постраждали. У регіоні впали уламки дронів. ППО збили сім із семи російських "Шахедів".

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Миколаївська область