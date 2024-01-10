РФ вдарила ракетами по Харкову

За словами нашого кореспондента, у місті було чути мінімум два вибухи.

Пізніше Терехов у своєму Telegram також повідомив про атаку.

"По Харкову знову бʼють ракетами. Будьте обережні", - написав він.

Зауважимо, у місті та області оголошено про сигнал повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про активність ворожої авіації на кордоні України та РФ.

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, ввечері 9 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.

Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

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