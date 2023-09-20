РФ вдарила по прикордонню Харківської області. Є руйнування та постраждалий

За даними ОВА, під артилерійський обстріл поттрапив чоловік 1958 року народження. Також зафіксовано значні пошкодження приватного будинку.

Інформація щодо інших руйнувань уточнюється.

Зауважимо, що Перовське знаходиться на кордоні Росії та України. Армія РФ в останні місяці завдає значних ударів по прикордонних населених пунктах.

Обстріли Харкова

Окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення завдають ударів по Харкову, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе.

Так, вдень 17 вересня російські загарбники також завдали удару по обласному центру. Війська РФ потрапили до промислової зони в Холодногірському районі міста. Пізніше в поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били Харковом ракетами "Іскандер-К".

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Там сталися пожежі.

Також вночі 17 вересня окупанти знову вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Росіяни потрапили до будівлі цивільного підприємства.

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