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РФ вдарила по Харкову "Бандеролями": пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

22:52 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Іван Носальський
РФ вдарила по Харкову "Бандеролями": пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі Ілюстративне фото: РФ атакувала Харків (Getty Images)
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Російські окупанти сьогодні, 16 жовтня, увечері атакували Харків "Бандеролями". Постраждали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

За словами Терехова, "прильоти" "Бандеролей" були у Немишлянському та Слобідському районах, причому по Немишлянському ворог вдарив кілька разів.

Станом на зараз відомо, що у Немишлянському районі внаслідок ударів зафіксовано пошкодження житлових будинків, вибито понад 100 вікон.

Постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

У свою чергу Синєгубов уточнив, що у постраждалих гостра реакція на стрес, серед них 13-річні дівчинка і хлопець.

Атаки тривають весь день

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що російські окупанти сьогодні, 16 жовтня, зранку запустили по Україні 315 ударних безпілотників та 15 "Бандеролей".

Українським захисникам вдалося збити 253 безпілотники (49 реактивних), а також дев'ять "Бандеролей".

Однією з цілей російських атак стали енергетичні об'єкти. Нині у кількох областях спостерігаються проблеми зі світлом.

До речі, сьогодні начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявив про "початок" масованих ударів по енергетиці України.

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