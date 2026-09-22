РФ вдарила по енергетиці: на Чернігівщині близько 100 тисяч абонентів без світла

Напомним, неданво энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Також нещодавно глава Міноборони Денис Шмигаль сказав - потреби української енергетики в найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів.

Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нове покоління та розвиток енергетичного сектору.