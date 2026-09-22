UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ вдарила по енергетиці: на Чернігівщині близько 100 тисяч абонентів без світла

03:26 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: світло відсутнє в лизько 100 тисяч абонентів (Getty Images)

У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкту сусіднього регіону знеструмленими лишились близько 100 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Чернігівобленерго".

"Внаслідок атаки ворога на енергооб’єкт сусідньої області знеструмлено близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах", - написала компанія вночі 22 вересня.

Відомо, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Напомним, неданво энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Також нещодавно глава Міноборони Денис Шмигаль сказав - потреби української енергетики в найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів.

Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нове покоління та розвиток енергетичного сектору.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чернігівська областьАтака дронів