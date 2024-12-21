РФ вдарила дроном по Київському району Харкова: у прокуратурі підбили підсумки

Пізно ввечері, 20 грудня, росіяни завдали другий дроном по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"О 23:40 росіяни нанесли вже другий удар за цю добу по місту Харкову. А саме - влучання в Київському районі біля приватної жилої забудови", - поінформував він.

За попередніми даними, для обстрілу ворог використав БпЛА під назвою "Герань-2". Влучання самого дрону відбулося в дерево, тому цивільні забудови пошкоджені несуттєво. Водночас з десяток будинків отримали пошкодження фасаду, вибиті шибки та вікна, а також скління.

"До медиків станом на зараз звернулося двоє осіб, в них гостра реакция на стрес, з них одна жінка похилого віку. За фактом цього військового злочину відкрито кримінальне провадження", - розповів Чубенко.

Також за його словами, о 23:20 росіяни здійснили удар по цивільному підприємству у населеному пункті Солоницівка За попередніми даними, ворогом було використано БпЛА типу "Шахед". За цією подією також відкрито кримінальне провадження.