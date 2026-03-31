РФ вдарила дронами по спортивній арені в Полтаві, де базувалась дитяча школа (відео)

Вночі 31 березня російські дрони вдарили по Полтаві. Постраждала спортивна арена, де проходять змагання з міні-футболу і займаються вихованці дитячої школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост тренера школи Дмитра Милька у Facebook.

Удар зачепив "ГРЛ-Арену" - спортивний майданчик у Полтаві. Пошкоджено поле та інфраструктуру об'єкта.

На арені регулярно проводили мініфутбольні турніри, зокрема традиційні змагання "Amateur Best Football Fest". Тут також базувалась дитяча юнацька спортивна школа "Школа Мілько" - вихованці закладу тренувалися саме на цьому майданчику.

Не перший удар по спортивній інфраструктурі міста

Це вже не перша атака на спортивні об'єкти Полтави. У січні 2026 року дрони пошкодили стадіон "Молодіжний".

Фото: наслідки удару по стадіону (facebook.com/dimon10milya)

Той об'єкт вже відремонтували: нещодавно там зіграла пройшов перший після відновлення футбольний матч.