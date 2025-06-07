РФ вдарила по будівлі дитячої залізниці в Харкові, кількість поранених вже 16

Він уточнив, що через ворожу атаку пошкодження фіксуються у двох районах:

Шевченківський район: внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги;

внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги; Київський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"На місці влучань працюють екстрені служби та медики", - додав Синєгубов.

Водночас за даними мера міста, с станом на 18:32 у Харкові вже 10 поранених через удар РФ по Шевченківському району. Ще одна людина загинула.

Оновлено о 18:45

Глава Харківської ОВА повідомив, що станом на цю хвилину, в лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей.

Зазначимо, що він записав відео біля будівлі дитячої залізничної у центрі міста. Судячи з кадрів, у будівлі щонайменше повибивало вікна та пошкоджено дах.

Оновлено о 19:01

Мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

Тим часом Синєгубов пише, що вже 8 людей доставлені до лікарень. Серед доставлених - 14-річний хлопець. Також очільник ОВА уточнив, що серед постраждалих - троє тяжко поранених.

Оновлено о 19:05

"В Харкові внаслідок ворожих ударів КАБ загинула 30-річна жінка", - уточнив Синєгубов.