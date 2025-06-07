UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ вдарила по будівлі дитячої залізниці в Харкові, кількість поранених вже 16

Фото: в місті є загиблий і поранені (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 7 червня, росіяни атакували Харків двома КАБами. Внаслідок удару пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Він уточнив, що через ворожу атаку пошкодження фіксуються у двох районах:

  • Шевченківський район: внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги;
  • Київський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"На місці влучань працюють екстрені служби та медики", - додав Синєгубов.

Водночас за даними мера міста, с станом на 18:32 у Харкові вже 10 поранених через удар РФ по Шевченківському району. Ще одна людина загинула.

Оновлено о 18:45

Глава Харківської ОВА повідомив, що станом на цю хвилину, в лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей.

Зазначимо, що він записав відео біля будівлі дитячої залізничної у центрі міста. Судячи з кадрів, у будівлі щонайменше повибивало вікна та пошкоджено дах.

Оновлено о 19:01

Мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

Тим часом Синєгубов пише, що вже 8 людей доставлені до лікарень. Серед доставлених - 14-річний хлопець. Також очільник ОВА уточнив, що серед постраждалих - троє тяжко поранених.

Оновлено о 19:05

"В Харкові внаслідок ворожих ударів КАБ загинула 30-річна жінка", - уточнив Синєгубов.

 

 

Найпотужніша атака по Харкову

Нагадаємо, у ніч на 7 червня росіяни здійснили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час повномасштабної війни.

За даними мера, місто атакували 48 БпЛА типу «Шахед», а в обласній прокуратурі говорили про понад 50 дронів. Крім того, ворог застосував для атаки керовані авіабомби, а також ракети.

Зранку було відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 18 багатоквартирних будинків (у трьох із них пошкоджено конструктив), та 13 приватних будинків. Також станом на 8:40 троє людей загинули, і ще 21 постраждала. Серед постраждалих - півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор ТереховХарківВійна в УкраїніОлег Синєгубов