РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, а Зеленський виступив в ООН: новини за 24 вересня

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 24 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ масовано атакувала Україну, випустивши 81 "Шахед" та кілька ракет різних типів.

Президент України заявив, що "війна з РФ ближче до завершення, ніж багато хто думає".

Москва намагається допомогти обранню Трампа за допомогою ШІ-контенту, - американська розвідка

Співробітник Управління директора національної розвідки (ODNI), виступаючи на умовах анонімності, заявив, що Росія створила більше контенту на основі штучного інтелекту (ШІ) для впливу на президентські вибори у США, ніж будь-яка інша іноземна держава.

Це, за його словами, відбувається в рамках більш масштабних зусиль щодо підтримки Дональда Трампа та очорнення віце-президента Камали Гарріс та Демократичної партії, у тому числі за допомогою "теорій змови".

Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "волинську різанину"

Таким чином президент Польщі Анджей Дуда розкритикував заяву польського міністра оборони Косіняка-Камиша про наміри блокувати вступ України в ЄС, якщо питання Волині між Варшавою та Києвом не буде вирішено.

"Якщо хтось говорить, що він збирається заблокувати вступ України до ЄС, то тим самим він вписується в політику Путіна", - зазначив Дуда.

Росія готує нові обстріли. Україна закликала Іспанію прискорити поставки танків й ППО

З відповідним закликом виступив заступник міністра оборони Олександр Балануца під час зустрічі з послом Іспанії в Україні.



"За можливості потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє повітряний терор і масштабні обстріли, тому ми маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше", - наголосив Балануца.

РФ відмовляється евакуювати своє населення з Курської області, - речник комендатури ЗСУ

"До нас телефонує дуже багато зараз родичів з різних куточків - і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на цій території. Вони зверталися в усі можливі інстанції в Російській Федерації, але отримали відмову", - розповів речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський.

За словами однієї з жінок, в російських інстанціях їй заявили, що проблеми тих, хто перебуває підконтрольній українським воїнам території Курської області - їх не обходять.

Поверхи "склалися". Що відомо про наслідки удару КАБами по висотках у Харкові

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по місту Харків у вівторок, 24 вересня. Прильоти зафіксовані у декількох районах міста.

РБК-Україна в матеріалі розповідає про наслідки удару по Харкову.

Китай уперше в історії вивів всі свої авіаносці у море, - The Telegraph

Як пише видання, минулими вихідними всі три китайські авіаносці - колишній радянський "Ляонін", його сестринський корабель місцевого виробництва "Шаньдун" і новітній, найбільший і найкращий авіаносець китайського виробництва "Фуцзянь" - були в морі.

Готують цієї осені. Зеленський розкрив деталі російського плану атак на АЕС України

"І цієї осені вони навіть більш цинічні. Вони готові зробити мішенню наші атомні електростанції, три АЕС. У нас є така інформація і докази цього", - зазначив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН.

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