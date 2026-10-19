РФ вдалась до провокацій у космосі: її супутник впритул підійшов до апарата партнера України

Російський військовий супутник "Космос-2612" наблизився до ICEYE-X36 на 26 метрів. Компанія ICEYE співпрацює з Україною та надає супутникові знімки для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) на дані моніторингового сервісу satellitemap.space.

За даними сервісу, о 02:06 за всесвітнім координованим часом (UTC) 19 жовтня російський супутник перебував приблизно за 640 метрів позаду ICEYE-X36 і на два кілометри вище за нього. О 16:07 UTC відстань між апаратами скоротилася до 26 метрів.

Фото: зближення російського супутника "Космос-2612" із супутником ICEYE-X36 на орбіті (скриншот мапи satellitemap.space)

Як російський супутник опинився поруч з ICEYE-X36

За даними CSIS, наприкінці вересня 2026 року "Космос-2612" розпочав серію маневрів, які дозволили йому повернутися на ту саму орбітальну площину, що й ICEYE-X36, а згодом наблизитися до його висоти.

12 жовтня російський апарат змінив швидкість приблизно на 27,9 метра за секунду. Це дозволило скоригувати його орбіту до висоти близько 555 кілометрів - майже такої самої, як в ICEYE-X36.

За останіми даними satellitemap.space, "Космос-2612" перебуває на висоті близько 547 кілометра над Землею, тоді як ICEYE-X36 - на висоті близько 545 кілометра.

Для чого супутники зближуються на орбіті

Зміна орбіти потребує значних витрат пального. Зокрема, для зміни її нахилення супутнику необхідно суттєво скоригувати швидкість.

Водночас після виходу на ту саму орбітальну площину апарат може наближатися до іншого супутника, витрачаючи менше пального на подальші корекції.

Такі маневри можуть дозволити детально спостерігати за іншим космічним апаратом і вивчати його конструкцію. За певних обставин близьке розташування також може створювати можливості для втручання в роботу супутника.

Водночас саме по собі зближення не доводить, що Росія планує пошкодити ICEYE-X36 або перешкодити його роботі. Для встановлення мети маневрів потрібні додаткові дані.

ICEYE-X36 є комерційним радіолокаційним супутником. Такі апарати можуть отримувати знімки поверхні Землі незалежно від освітлення та за хмарної погоди. Дані ICEYE використовують для розвідки, зокрема в межах співпраці компанії з Україною.