UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ знову утримує в Чорному морі носії "Калібрів": який залп ракет сьогодні

Фото: в Чорному й Середземному морях однакова кількість суден (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує утримувати свої кораблі в Чорному морі. Загроза обстрілу України зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, 3 квітня, в Чорному морі зафіксовано 3 кораблі, всі з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 18 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак 3 кораблі росіян перебувають в Середземному морі, один з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Крім того, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої ранку, 2 травня, Росія вивела в Чорне море одразу 15 кораблів, 5 з яких були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 34 ракет.

Однак в Середземному морі, як і сьогодні, фіксувалися лише три кораблі, один з яких був носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні