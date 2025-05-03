РФ знову утримує в Чорному морі носії "Калібрів": який залп ракет сьогодні

Станом на 06:00, 3 квітня, в Чорному морі зафіксовано 3 кораблі, всі з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 18 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак 3 кораблі росіян перебувають в Середземному морі, один з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Крім того, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.