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В РФ умер главред "любимой газеты Путина"

Фото: главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Главный редактор и генеральный директор самой популярной российской газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издания.

Владимир Сунгоркин родился в Хабаровске. Его журналистская карьера началась в 70-е годы, а уже в 1985 он перешел в московскую редакцию "Комсомольской правды".

После распада СССР он приобрел издание и превратил его в одно из самых популярных СМИ в России. Газета имела рекордные тиражи - в пиковый момент более 35 млн экземпляров в день. "Комсомольская правда" была одной из самых тиражных газет в мире.

Также Сунгоркин владел газетой "Советский спорт" и "Экспресс-газетой". Позже медиамагнат создал радио "Комсомольская правда" и хотел запустить телеканал. Но эта сфера оказалась слишком затратной, поэтому Сунгоркин продал холдинг близкому к Кремлю бизнесмену Григорию Березкину.

Сайт газеты в месяц посещают около 65 млн пользователей. Это делает его самый посещаемый из частных СМИ в России.

Любимая газета Путина

"Комсомольская правда" почти всегда поддерживала курс Кремля и президента РФ Владимира Путина. Журналисты издания критиковали только отдельных чиновников.

Сам Сунгоркин позиционировал газету как "любимое издание Путина". Журналист получил орден "За заслуги перед Отечеством" и ряд других государственных наград.

Напомним, недавно в России загадочно погиб Иван Печорин. Он был топ-менеджером российской Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

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