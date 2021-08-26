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Из РФ в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных

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Харьковская область, Четверг 26 августа 2021 15:42
Из РФ в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных Фото: из РФ в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники обнаружили у мужчины пакет с наркотическим веществом замаскированный под биодобавку для животных. Подозрительный предмет пытались ввезти с территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Известно, что пакет был изъят у 54-летнего украинца, который возвращался автобусом из России.

"Внутри сумки был запаян полиэтиленовый мешок весом почти 3 кг, который был наполнен белым кристаллическим веществом. Анализ показал, что оно содержит наркотические вещества по индикатору героин, морфин, бупренорфин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сам мужчина акцентировал внимание на том, что "стал наркокурьером непреднамеренно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов".

Украинец рассказал, что вез из России биодобавку для животных на заказ одной фирмы, но известить о ее наличии во время таможенного оформления якобы забыл.

Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранители.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.

Фото: из РФ в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных (dpsu.gov.ua)

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