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З РФ в Україну намагалися ввезти наркотики під виглядом біодобавок для тварин

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Харківська область, Четвер 26 серпня 2021 15:42
З РФ в Україну намагалися ввезти наркотики під виглядом біодобавок для тварин Фото: з РФ в Україну намагалися ввезти наркотики під виглядом біодобавок для тварин (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області в пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники виявили в чоловіка пакет з наркотичною речовиною замаскований під біодобавку для тварин. Підозрілий предмет намагалися ввезти з території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Відомо, що пакет був вилучений в 54-річного українця, який повертався автобусом з Росії.

"Всередині сумки був запаяний поліетиленовий мішок вагою майже 3 кг, який був наповнений білою кристалічною речовиною. Аналіз показав, що вона містить наркотичні речовини за індикатором героїн, морфін, бупренорфін", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сам чоловік наголошував на том що "став наркокур’єром ненавмисно, оскільки займається нерегулярними перевезеннями людей та іноді вантажів".

Українець розповів, що віз із Росії біодобавку для тварин на замовлення однієї фірми, але сповістити про її наявність під час митного оформлення нібито забув.

Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.

Вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Виявлену кристалічну речовину направлено на експертизу.

Фото: з РФ в Україну намагалися ввезти наркотики під виглядом біодобавок для тварин (dpsu.gov.ua)

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