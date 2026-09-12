РФ ударила чотирма балістичними ракетами по "Запоріжсталі", є постраждалі

Внаслідок атаки четверо працівників підприємства були поранені.

Фактично йдеться про те, що РФ продовжує завдавати ударів по цивільному промисловому об'єкту, який уже не працює. Ворог умисно завдає шкоди виробничим потужностям, робочим місцям та економіці України.

Операційний директор Групи Metinvest Олександр Мироненко наголосив, що "Запоріжсталь" виробляла чавун і сталь виключно для цивільних потреб.

Наслідки атаки РФ на "Запоріжсталь" 12 вересня (Фото: metinvestholding)

За його словами, підприємство не випускало продукції військового призначення та не мало на території об'єктів, які могли б перетворити його на військову ціль.

Після попередніх ракетних ударів 11 та 27 серпня комбінат так і не відновив роботу. Попри це, в ніч на 12 вересня підприємство знову стало об'єктом атаки.

"На щастя, цього разу обійшлося без загиблих, однак четверо наших працівників дістали травми. Це вже системне знищення цивільної промисловості України, її економічної основи та людей, які забезпечують її роботу", - заявив Мироненко.

Наслідки атаки РФ на "Запоріжсталь" 12 вересня (Фото: metinvestholding)

За його словами, масштаби пошкоджень після кожної нової атаки збільшуються. Остаточно оцінити збитки наразі неможливо, однак попередньо їх визначають як критичні.

Внаслідок нового удару ворога пошкоджено:

основне та допоміжне обладнання доменного й мартенівського цехів;

енергетичну систему та мережі підприємства;

логістичну інфраструктуру.

Оскільки після попередніх атак комбінат не працював, загрози техногенної аварії немає. Крім того, на момент удару на території підприємства перебувала значно менша кількість працівників.

Наразі на "Запоріжсталі" тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та обстеження пошкоджених об'єктів. Після їх завершення фахівці зможуть точніше визначити характер і масштаби руйнувань.