РФ и Турция подписали соглашение о строительстве сухопутного участка "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток" продлят до границы страны с Евросоюзом

Российский газовый монополист "Газпром" подписал с Турцией соглашение о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" до границы с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома".

Сообщается, что "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток". В развитие протокола с турецкой компанией Botas заключили соглашение об условиях и параметрах строительства участка.

Напомним, в конце апреля "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

"Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности", - отметил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.