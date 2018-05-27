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РФ и Турция подписали соглашение о строительстве сухопутного участка "Турецкого потока"

НовостиЭнергетика    27.05.2018 - 14:11
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Газопровод "Турецкий поток" продлят до границы страны с Евросоюзом

Российский газовый монополист "Газпром" подписал с Турцией соглашение о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" до границы с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома".

Сообщается, что "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток". В развитие протокола с турецкой компанией Botas заключили соглашение об условиях и параметрах строительства участка.

Напомним, в конце апреля "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".  

"Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности", - отметил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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Теги публикации: Газпром, Турция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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