РФ і Туреччина підписали угоду про будівництво сухопутної ділянки "Турецького потоку"

Газопровід "Турецький потік" продовжать до кордону країни з Євросоюзом

Російський газовий монополіст "Газпром" підписав з Туреччиною угоду про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" до кордону з Євросоюзом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Газпрому".

Повідомляється, що "Газпром" і уряд Туреччини підписали протокол про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу "Турецький потік". До розвитку протоколу з турецькою компанією Botas уклали угоду про умови і параметри будівництва ділянки.

Нагадаємо, в кінці квітня "Газпром" оголосив про завершення будівництва першої нитки "Турецького потоку".

"Пройдено важливий етап - побудовано першу нитку газопроводу. Темп будівництва - високий. З 7 травня 2017 року, коли почалася трубоукладочна кампанія, сумарно за двома нитками побудовано вже 1161 км морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності", - зазначив глава правління "Газпрому" Олексій Міллер.