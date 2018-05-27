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РФ і Туреччина підписали угоду про будівництво сухопутної ділянки "Турецького потоку"

НовиниЕнергетика    27.05.2018 - 14:11
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Газопровід "Турецький потік" продовжать до кордону країни з Євросоюзом

Російський газовий монополіст "Газпром" підписав з Туреччиною угоду про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" до кордону з Євросоюзом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Газпрому".

Повідомляється, що "Газпром" і уряд Туреччини підписали протокол про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу "Турецький потік". До розвитку протоколу з турецькою компанією Botas уклали угоду про умови і параметри будівництва ділянки.

Нагадаємо, в кінці квітня "Газпром" оголосив про завершення будівництва першої нитки "Турецького потоку".

"Пройдено важливий етап - побудовано першу нитку газопроводу. Темп будівництва - високий. З 7 травня 2017 року, коли почалася трубоукладочна кампанія, сумарно за двома нитками побудовано вже 1161 км морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності", - зазначив глава правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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Теги публікації: Газпром, Турция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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