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РФ тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет

Україна, Субота 30 грудня 2023 10:00
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РФ тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет Фото: Росія вивела у Чорне море три ракетоносії з "Калібрами" (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія тримає у Чорному морі носії крилатих ракет типу "Калібр". Йдеться про три кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Станом на 8:00 Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 8 кораблів. Серед них три носії ракет. ВМС уточнює, що загальний залп ракет може складати до 16 ракет.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них 2 носії "Калібрів".

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте за останні місяці російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П. Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

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