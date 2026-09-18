РФ три тижні поспіль втрачає в Україні понад 10 тисяч солдатів, - розвідка Естонії

Країна-агресорка третій тиждень поспіль втрачає понад 10000 військовослужбовців вбитими і пораненими на війні проти України. Це вже стало тенденцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Розвідувального центру Естонських сил оборони полковника Антса Ківіселга на брифінгу, передає ERR.
Ківіселг озвучив актуальні втрати армії РФ у війні проти України.
"Третій тиждень поспіль Росія втрачає понад 10000 військовослужбовців, включаючи поранених і вбитих. Середньодобові втрати цього тижня становлять близько 1600 військовослужбовців, а це означає, що протягом тижня було втрачено трохи більше 11000", – сказав він.
Тож, зазначив він, РФ втрачає на полі бою більше військ, ніж може набрати.
Також Ківіселг послався на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Згідно з ним, стан російських НПЗ погіршився внаслідок українських далекобійних ударів. А західні санкції перешкоджають зусиллям з відновлення після авіаударів.
МЕА оцінює, що потужності Росії з переробки нафти залишатимуться на 30% нижчими за довоєнний рівень протягом наступних 18 місяців, каже він
Раніше РБК-Україна писало, що на початку липня втрати російських військ на фронті помітно збільшилися. Ворог втратив понад 1400 військових протягом тижня.
Також повідомлялося, що естонська розвідка порахувала збитки від далекобійних ударів Сил оборони України по складах Wildberries. Вони можуть сягати 2 мільярдів доларів.