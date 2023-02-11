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РФ за три дні втратила під Вугледаром та Авдіївкою понад 100 одиниць техніки, - Oryx

Фото: РФ за три дні втратила під Вугледаром та Авдіївкою понад 100 одиниць техніки (tme/ressentiment_channel)
Автор: Тетяна Степанова

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат не тільки в живій силі, а й у техніці. Загалом за три дні українські військовослужбовці знищили під Вугледаром та Авдіївкою 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oryx.

За інформацією Oryx, Україна за цей же період втратила 20 одиниць техніки, з них 2 танки. Таким чином, співвідношення втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1.

Загальне співвідношення втрат техніки Росією та Україною - 9189 та 2941, або 3,12:1.

Зазначено, що до цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, які зафіксовані на фото чи відеозаписах. Тому кількість знищеної техніки значно перевищує вказану.

Окрім того, стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, міномети, безпілотні боєприпаси, безпілотні літальні апарати, цивільні транспортні засоби та занедбане обладнання не включені до цього списку.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях ворожої техніки та ЗРК, а окупанти зазнають значних втрат на Донбасі.

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