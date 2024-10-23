РФ та КНДР мали секретний пункт у договорі щодо військової співпраці, - WSJ

Як пише видання, російський диктатор Володимир Путін у червні цього року їздив до Північної Кореї для того, щоб опрацювати деталі угоди про військове співробітництво. Тоді Пхеньян нібито був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на продовольство і паливо.

Однак у договір було включено і секретний пункт, який дозволяє Північній Кореї відправити першу хвилю з приблизно 1000 північнокорейських солдатів на Україну, щоб "дізнатися з перших рук", як вести війну на досвіді Росії.

За даними WSJ, наразі більша частина північнокорейських солдатів перебуває на безпечній відстані від лінії фронту. Їм показують, як російські війська вирішують питання логістики на передовій та навчають принципам ведення війни з використанням безпілотників. Згодом планується відправити в Україну більше північнокорейських солдатів.

Ще одне джерело видання розповіло, що Путін зацікавлений в ескалації конфлікту на Корейському півострові для того, щоб переключити на нього увагу Заходу. Зокрема, північнокорейські війська можуть відігравати різні ролі: спеціалістів із ракет, солдатів на передовій або навіть робітників, які підтримують логістику.

Ймовірно, крім обіцянок підтримки і передачі військових технологій з Росії, режим Кім Чен Ина отримає уроки з безпосереднього спостереження армії за сучасною військовою тактикою та використанням північнокорейської зброї на полі бою.

Росія попросила солдатів у КНДР

Північна Корея направила військових до Росії для підготовки до війни проти України. За даними спецслужб, північнокорейські солдати проходили навчання на російських полігонах.

Імовірно, їх можуть відправити спочатку до Курської області. Українська розвідка повідомляє про можливу присутність 11 тисяч солдатів КНДР у Росії, які формують дві бригади по 6 тисяч військових кожна.