UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ стягнула під Маріуполь велику кількість нових підрозділів. В чому їх особливість

Фото: РФ стягнула під Маріуполь велику кількість нових підрозділів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах", - розповів він.

За словами посадовця, основна їх відмінність - нові маркування, як на вантажівках, так і на малих броньованих автомобілях. 

"Ромб - дві V, по суті, та перегорнута V у квадраті. Підрозділи мотопіхотного спрямування", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Крім того, Маріуполь та район стали своєрідним "хабом" для перекидання техніки та живої сили на фронт, як і Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Так, у листопаді 2023 року повідомлялося, що в районі Маріуполя спостерігається незвична активність окупантів. Ворог перекидав ближче до фронту фури з паливом, посилено готував штурмовиків.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь