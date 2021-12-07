РФ стягивает к линии разграничения на Донбассе крупнокалиберную артиллерию и танки, - разведка

Российская Федерация стягивает к линии разграничения на Донбассе крупнокалиберную артиллерию и танки. Оккупанты также увеличили количество снайперских пар на передовых позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.
Вместе с тем, со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ.
Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки. Боевики проводят интенсивную подготовку к обстрелам украинских позиций из артиллерии и минометов.
Отметим, в понедельник, 6 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.