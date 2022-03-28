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РФ совершила военные преступления в Украине, но с Путиным нужно продолжать диалог, - Мишель

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Брюссель, Понедельник 28 марта 2022 02:36
РФ совершила военные преступления в Украине, но с Путиным нужно продолжать диалог, - Мишель Фото: глава Европейского Совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия в Украине совершила военные преступления. Однако, по его мнению, нужно продолжать поддерживать диалог с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шарля Мишеля французскому телеканалу TF1.

"Я глубоко убежден, что россияне в Украине совершили военные преступления", - приводит цитату из интервью главы Евросовета TG COM 24.

По мнению Шарля Мишеля, "нравится это или нет", но нужно поддерживать диалог с президентом России, поскольку сегодня в Кремле сидит именно Путин. Глава Евросовета добавил, что параллельно с этим необходимо "активно укреплять оборону восточного фланга НАТО".

Напомним, ранее Евросоюз выделил Украине миллиард евро на закупку вооружения.

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