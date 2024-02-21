РФ шукає нових покупців для своєї нафти через посилення санкцій

Росія шукає нових покупців для своєї нафти через посилення санкцій із боку країн Заходу. Зазначається, що днями танкер із російською нафтою марки Urals прибув до берегів Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Судно Ligera зараз знаходиться неподалік затоки Амуай, яка зв'язана з нафтопереробним заводом. Минулого місяця танкер взяв на борт щонайменше 1,7 млн барелів нафти шляхом перевалки з корабля на судно біля південної Греції, перш ніж вирушити до Венесуели.

Прибуття танкера знаменує собою перше підтверджене постачання нафти росіянами в американську країну за останні п'ять років. У минулому Венесуела отримувала іноземну нафту, щоб розбавити власний енергоносій та полегшити його експорт.

Постачання також відбувається на тлі нападу хуситів на комерційні судна у Червоному морі. Багато судів уникають Червоного моря, намагаючись забезпечити безпеку своїх екіпажів та вантажів.

Раніше Urals вже постачався до країн Карибського басейну, насамперед на Кубу, але ці обсяги поставок скорочуються. Як показують дані відстеження судів, минулого року на Кубу зайшло лише два танкери порівняно з шістьма суднами у 2022 році.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", Євросоюз та партнери минулого року запровадили стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

CNN також писало, що США стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених із російської нафти після запровадження цінової стелі. У період із грудня 2022 року до кінця 2023 року вони витратили на закупівлю 1,3 млрд доларів.