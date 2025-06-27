РФ штампує "Шахеди" в Татарстані для ударів по Україні: Le Monde дізналось, хто їх збирає

Як пише видання, росіяни залучають африканок та обіцяють їм професійне навчання та вигідну зарплату. Однак не уточняють, яку саме роботу вони повинні виконувати.

Зокрема, лише в червні Росія випустила майже 3000 "Шахедів" на територію України, що становить близько 10% від загальної кількості дронів цього типу, використаних за понад три роки війни. Попри те, що більшість дронів збиваються протиповітряною обороною, їх запуск сотнями ускладнює їх знищення.

"Росія може дозволити собі такі безперервні залпи, оскільки значно збільшила свої виробничі потужності. Цей дрон-камікадзе, спочатку імпортований з Ірану, вже не має багато спільного з іранським, оскільки сьогодні він виробляється на території Російської Федерації. Що є безпрецедентним, його збирають африканські робітники, переважно з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве", - пише Le Monde.

Масовані атаки дронами

Варто нагадати, що останнім часом Росія значно збільшила удари дронами-камікадзе "Шахед" по території України. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення було випущено вже понад 28 тисяч "Шахедів".