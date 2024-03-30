РФ щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів, щоб підтримувати війну, - розвідка Британії

Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).
Як йдеться у зведенні, російські війська продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. Розвідка припускає, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села – Тоненьке та Орлівка.
"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", - зазначає Міноборони Британії.
У Британії додають, що Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах.
"Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.
Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, раніше українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Бої на цій ділянці фронту тривають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.