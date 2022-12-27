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У РФ серйозні втрати у техніці: знайдено новий доказ (фото)

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 10:37
У РФ серйозні втрати у техніці: знайдено новий доказ (фото) Фото: "Панцир-С1" для експорту в Іран використовує РФ в Україні (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталія Гурковська

У відкритих джерелах було опубліковано фото російського ЗРПК Панцир-С1 в Україні у надзвичайно незвичайному камуфляжі. Комплекс виявився з експортного контракту та призначався для Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом.

"Судячи із нанесеного камуфляжу, можна зробити припущення, що це комплекс із іракського контракту, призначений для ЗС Іраку. Тобто Росія зараз зриває експортні зобов'язання через брак ЗРПУ в зоні бойових дій", - зазначають військові.

Це, за даними СтратКому, вкотре доводить серйозні втрати комплексів малого радіусу дії.

"У зв'язку з чим, варто зазначити, повітряний простір самої Росії зараз як решето для малорозмірних об'єктів", - додають військові.

Як повідомлялось, Росія готова поставляти Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на дрони.

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