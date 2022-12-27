В РФ серьезные потери в технике: найдено новое доказательство (фото)

В открытых источниках было опубликовано фото российского ЗРПК Панцирь-С1 в Украине в необычном камуфляже. Комплекс оказался из экспортного контракта и предназначался для Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом .

"Судя по нанесенному камуфляжу, можно сделать предположение, что это комплекс по иракскому контракту, предназначенный для ВС Ирака. То есть Россия сейчас срывает экспортные обязательства из-за нехватки ЗРПУ в зоне боевых действий", - отмечают военные.

Это, по данным СтратКома, еще раз доказывает серьезные потери комплексов малого радиуса действия.

"В связи с чем, стоит отметить, воздушное пространство самой России сейчас как решето для малоразмерных объектов", - добавляют военные.