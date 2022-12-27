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В РФ серьезные потери в технике: найдено новое доказательство (фото)

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 10:37
В РФ серьезные потери в технике: найдено новое доказательство (фото) Фото: "Панцирь-С1" для экспорта в Иран использует РФ в Украине (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталия Гурковская

В открытых источниках было опубликовано фото российского ЗРПК Панцирь-С1 в Украине в необычном камуфляже. Комплекс оказался из экспортного контракта и предназначался для Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом.

"Судя по нанесенному камуфляжу, можно сделать предположение, что это комплекс по иракскому контракту, предназначенный для ВС Ирака. То есть Россия сейчас срывает экспортные обязательства из-за нехватки ЗРПУ в зоне боевых действий", - отмечают военные.

Это, по данным СтратКома, еще раз доказывает серьезные потери комплексов малого радиуса действия.

"В связи с чем, стоит отметить, воздушное пространство самой России сейчас как решето для малоразмерных объектов", - добавляют военные.

Как сообщалось, Россия готова поставлять Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны.

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