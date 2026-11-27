У РФ внесли до переліку небезпечних для передачі іноземцям відомостей дані про ув'язнених, які пішли на фронт за контрактом, і зарплати військових. За певних умов це може призвести до кримінальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ ФСБ .

Що додали до переліку заборон

Наказ вносить зміни до переліку відомостей, які не є державною таємницею, але можуть бути використані проти безпеки Росії, якщо їх отримають іноземні джерела. Перелік затвердили 2022 року, він налічував 60 пунктів.

До нього додали дані про засуджених, підозрюваних та обвинувачених, які уклали контракт із Міноборони РФ замість відбування покарання. Мова про відомості про них, зокрема про їхню чисельність.

Також у перелік потрапили відомості про співробітників Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП), які готували й відправляли таких осіб на службу.

Ще один блок стосується фінансових даних: зарплат, банківських рахунків, вкладів та зобов'язань військових, працівників оборонно-промислового комплексу та їхніх родичів. Виняток - інформація у відкритому доступі.

Чим це загрожує

Цілеспрямований збір і передача таких відомостей іноземним державам, організаціям чи громадянам можуть стати підставою для визнання особи "іноагентом".

Якщо передача відбувається в умовах, що створюють загрозу безпеці країни, дії можуть кваліфікувати за статтею 275.1 Кримінального кодексу РФ - "конфіденційне співробітництво з іноземною державою чи організацією". За ч. 1 цієї статті передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі та штраф до 1 млн рублів.

Як пише видання "Важные истории", статтю 275.1 у Росії часто називають "держзрадою-лайт". Правозахисники кажуть, що її використовують для політичних переслідувань, а силовики нерідко перекваліфіковують справи на держзраду.