У РФ розповсюджують фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС. SPRAVDI пояснили хвилю "вкидів"

Як розповідається у подібних фейкових публікаціях, Сили оборони України начебто скинули вибухівку за 5 метрів від паливосховища на об'єкті.

У Центрі пояснюють, що хвиля вкидів про те, що ЗСУ нібито намагаються спровокувати аварію на Запорізькій АЕС, була запущена "у відповідь на нещодавню резолюцію МАГАТЕ, відповідно до якої Росія має терміново повернути станцію під контроль України".

Також слід зазначити, що з того часу, як війська РФ захопили станцію навесні 2022 року, Кремль просуває меседж про те, що дії України нібито "можуть спровокувати аварію на ЗАЕС".

Так, саме інтервенти неодноразово створювали на станції аварійні ситуації. Крім того, росіяни не здатні експлуатувати і обслуговувати ЗАЕС з дотриманням всіх норм безпеки "з об'єктивних технічних причин".

"Фейки про те, що Україна нібито прагне спровокувати аварію, потрібні Росії для того, щоб потім перекласти відповідальність з себе на Київ", - звертають увагу у Центрі на загрозу атомної аварії на станції через дії окупантів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, найбільша в Європі АЕС була окупована російськими терористами ще на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на її території військову техніку.

За час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України. Наразі на АЕС перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації.

В лютому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Києва. Тоді ж лідер України запросив гендиректора МАГАТЕ взяти участь у Глобальному саміті миру.

Тим часом рада керуючих МАГАТЕ закликала терміново повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України.

Додамо, що 8 березня голова МАГАТЕ Гроссі також обговорив з російським диктатором Володимиром Путіним ситуацію на захопленій ЗАЕС, та закликав до військової стриманості.