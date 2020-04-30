РФ может раздать на оккупированном Донбассе около 300 тыс. паспортов - командующий ОС

Фото: российский паспорт (twitter.com ATR__Official)

Кравченко считает ,что предоставление гражданства РФ является одним из наиболее дестабилизирующих факторов

Российская федерация в 2020 году может предоставить гражданство 300 тыс. жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укрінформу".

Как он сообщил, в течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий. Однако, из-за расширенных возможностей российских миграционных служб и высокую активность граждан на неподконтрольных территориях, этот показатель может превысить 300 тыс. уже в этом году.

"Одним из наиболее дестабилизирующих факторов как в районе проведения ООС, так и в нашей государстве, являются действия российского правительства в отношении предоставления гражданства РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей",- сказал Кравченко.

Кроме того, он добавил, что текущие социально-экономические показатели оккупированных территорий Донбасса свидетельствуют о наличии системных проблем - закрытие предприятий, простой производственных мощностей, отсутствие прибыли, невозможность выплачивать заработную плату и налоги, накопления долгов, неравномерность экономического развития отдельных районов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым упрощается предоставление российского гражданства для граждан Украины.