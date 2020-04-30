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РФ може роздати на окупованому Донбасі близько 300 тис. паспортів - командувач ОС

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 12:07
РФ може роздати на окупованому Донбасі близько 300 тис. паспортів - командувач ОС
Фото: російський паспорт (twitter.com ATR__Official)

Кравченко вважає ,що нададання громадянства РФ є одним з найбільш дестабілізуючих факторів

Російська федерація у 2020 році може надати громадянство 300 тис. мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв'ю "Укрінформу".

Як він повідомив, упродовж 2019 року російське громадянство отримали 136 тис. мешканців тимчасово окупованих територій. Однак, через розширення можливостей російських міграційних служб та високу активність громадян на непідконтрольних територіях, цей показник може перевищити 300 тис. вже цього року.

"Одним з найбільш дестабілізуючих факторів як в районі проведення ООС, так і в нашій державі, є дії російського уряду щодо надання громадянства РФ мешканцями окремих районів Донецької та Луганської областей",- сказав Кравченко.

Крім того, він додав, що поточні соціально-економічні показники окупованих територій Донбасу засвідчують наявність системних проблем - закриття підприємств, простій виробничих потужностей, відсутність прибутку, неможливість сплачувати заробітну плату та податки, накопичення боргів, нерівномірність економічного розвитку окремих районів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, яким спрощується надання російського громадянства для громадян України.

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