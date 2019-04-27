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В РФ разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 15:46
В РФ разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/avgeeksdownundr)

В результате падения самолета погибло 2 человека

В Хабаровском крае (Российская Федерация) произошло крушение легкомоторного учебно-тренировочного самолета Як-18, что привело к гибели 2 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Сообщается, что происшествие случилось в Хабаровском районе на аэродроме "Калинка". Местные власти рассказали, что разбившийся самолет упал на бывший военный аэродром и при падении ничего не задел.

"Самолет упал в границах аэродрома "Калинка", не задев строения, ущерба близлежащим поселениям Калинка и Сергеевка нет. Самолет после падения не загорелся", - заявил представитель местной администрации.

Также он рассказал, что на борту самолета находился пассажир и руководитель легкомоторной компании. На месте происшествия работают сотрудники спасательной службы, а также правоохранители.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари разбился легкомоторный самолет. В результате катастрофы погибли 2 человека, по словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло.

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