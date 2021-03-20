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РФ пыталась заглушить сигналы военных самолетов Британии, - СМИ

Новина українською → Россия, Суббота 20 марта 2021 06:13
РФ пыталась заглушить сигналы военных самолетов Британии, - СМИ Фото: военный самолет (pexels)
Автор: Даша Харченко

Россия не один раз пыталась заглушить сигналы самолетов военно-воздушных сил Великобритании. Они вылетали из базы на Кипре.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

По словам собеседников издания, "враждебное государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковую связь транспортного самолета А400М, что вылетал из базы ВВС Акротири с британскими военными на борту.

В результате таких действий пилоты могли потерять контроль над информацией о направлении передвижения самолета, что могло привести к жертвам.

В то же время ни одна из попыток не была успешной.

Подчеркивается, что единственными "враждебными государствами", которые способны были заглушить сигналы, являются Сирия и Россия. Отмечается, что могла это сделать только Россия.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России.

Также в начале февраля 2021 года военно-воздушные силы США отправили свои сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer в Норвегию "с прицелом на прилегающую Россию и Арктику".

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